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Курган

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Публикации за 20.03.17

После скандала со взяткой и растратой 10 миллионов начальник Курганской УФСИН уходит в отставку

После скандала со взяткой и растратой 10 миллионов начальник Курганской УФСИН уходит в отставку

Начальник УФСИН Зауралья Ильгиз Ильясов уходит в отставку. Такое решение связано в том числе со скандалом из-за взятки и растраты 10 миллионов рублей.

Напомним, несколько дней назад в УФСИН Зауралья вскрылся факт растраты 10 млн рублей бюджетных средств. Деньги были выделены на строительство жилого дома для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН, расположенного в селе Иковка Кетовского района. По этому уголовному делу проверяется руководство зауральского УФСИН. Второе уголовное дело связано с получением взятки. Как указывали в пресс-службе СУ СК по Курганской области, по версии следствия старший инженер группы капитального строительства и ремонта УФСИН получил от директора одной из московских строительных компаний 250 тысяч рублей. за эти деньги сотрудник Управления обещал покровительство строительной фирме при заключении и исполении договоров на капительный ремонт объектов УФСИН. Сотруднику УФСИН предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), руководителю фирмы обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

Сегодня стало известно, что начальник УФСИН Ильгиз Ильясов решил уйти в отставку. Как сообщает портал oblast45.ru со ссылкой на пресс-службу управления, через неделю Ильясов уйдет в отпуск, а после – в отставку. Причина – достижение предельного возраста на службе. Однако в пресс-службе также отмечают, что отставка связана и с расследованием уголовных дел.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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