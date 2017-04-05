Курганским предпринимателям предлагают вести бизнес «на зоне»

Публикации за 05.04.17

Управление федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области будет сотрудничать с Курганской торгово-промышленной палатой. Ожидается, что бизнес-организация будет сообщать предпринимателям о том, что они могут размещать свои производства на территории исправительных учреждений, размещать заказы на изготовление продукции, а также проводить с ведомством совместные мероприятия, в том числе, ярмарки и презентации.

Как сообщают в пресс-службе УФСИН региона, в исправительных учреждениях области широко развито разнообразное производство. В частности, здесь перерабатывают древесину, занимаются металлообработкой, деревообработкой, шьют рабочую обувь и одежду, выпускают мебель, изделия для благоустройства дворов и улиц, строительные материалы, продукты питания и сельскохозяйственную продукцию.

Кроме того, уголовно-исполнительная система Зауралья готова предоставить квалифицированную рабочую силу из числа осужденных и свободные площади с готовой инфраструктурой, электроэнергией, отоплением, охраной, грузоподъемными механизмами для размещения оборудования с целью создания производственных участков предприятий на территории ИУ.

Добавим, что это выгодно для предпринимателей. Так, при размещении производства на территории исправительных учреждений для представителей бизнес не обязан производить отчисления в фонды пенсионного, социального и медицинского страхования, а также освобождается от уплаты налога на прибыль и НДС.

Курган, Марина Шашкова

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