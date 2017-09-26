Российским заключенным хотят разрешить работать на воле

Гражданам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, могут разрешить работать за пределами колоний и тюрем. С таким предложением выступил Совет Федерации.

По словам авторов инициативы, в настоящее время в России работают не более половины заключенных. При этом их доход настолько низкий, что на свободу по окончании срока они выходит без средств к существованию, а также не могут оплачивать алименты или судебные издержки, пишет «Парламентская газета».

В этой связи сенаторы решили разработать законопроект, согласно которому, осужденные смогут работать на производствах за пределами уголовно-исправительных учреждений. Подобная практика уже применялась в Республике Коми и Красноярском крае, опыт оказался успешным.

Как сообщил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин, работа по законопроекту находится в завершающей стадии. Затем документ будет согласован с Минюстом и направлен на рассмотрение Госдумы до конца осенней сессии. По мнению сенатора, расширение возможностей для работы заключенных сократит число рецидивистов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.17

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