В Зауралье 70% заключенных не работают

В Кургане прошло совместное заседание коллегий прокуратуры Курганской области и УФСИН России региону, главной темой которого стал вопрос трудовой занятости осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Выяснилось, что труд для многих – сфера незнакомая.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, было отмечено, что, несмотря на принимаемые меры по привлечению инвесторов в производственный сектор пенитенциарной системы, в трудовом процессе задействовано всего 30% лиц, отбывающих наказания. В общей же сложности обязательному трудоустройству подлежат более 4400 осужденных. Общее количество осужденных с исковыми обязательствами осталось практически на прежнем уровне (1650 лиц). При этом только 43% или 708 лиц трудоустроены, выплаты по исполнительным документам не превысили 2,3% от общей суммы, подлежащей взысканию.

Как показали прокурорские проверки, нередко выявляются нарушения в части продолжительности труда и отдыха работающих осужденных, условий труда и другие.

По итогам совместной коллегии выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности и результативности прокурорского надзора и ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства в учреждениях УФСИН России по Курганской области, а также по организации и созданию дополнительных рабочих мест для данной категории граждан.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 25.09.17

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