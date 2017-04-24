На Курган движется вода из Казахстана / Администрация призывает жителей быть бдительными

Публикации за 24.04.17

Курганцы активно обсуждают прохождение паводка в Республике Казахстан, где затоплено пять крупных областей. После информации телекомпании «Мир 24» о том, что большая вода движется в сторону Курганской области, в соцсетях высказываются опасения о том, что наводнения в регионе избежать не удастся. Как мы писали ранее, сегодня возле Кургана произошел незначительный рост уровня воды, в то время как за трое суток выше по течению у Звериноголовского вода поднялась более чем на 2 метра.

Эти показатели обеспокоили и администрацию города, которая сегодня выступила с официальным предупреждением, которое опубликовано на сайте муниципалитета.

«В ближайшие 2-3 суток, по прогнозам специалистов, в этом районе (у Звериноголовского – прим.ред.) ожидается прохождение пика половодья: на Тоболе предвидится резкий рост уровня, увеличение площади затопления пойменных участков, подтопление низководных мостов через реку. Кроме того, формирование пика половодья ожидается на реке Исеть в районе села Мехонское», – в частности, говорится в сообщении.

Администрация города призывает курганцев быть бдительными, внимательно следить за уровнем воды и развитием паводковой ситуации и своевременно принимать меры по сохранению своего здоровья и жизни, а также личного имущества. Жителям, которые проживают на опасных территориях, советуют заранее запастись необходимыми продуктами питания, одеждой, питьевой водой, поднять как можно выше ценные вещи.

В случае затопления территорий курганцы могут позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 112, 46-38-26, 41-36-32.

Курган, Марианна Шведова

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