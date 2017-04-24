В Зауралье усилят контроль за пассажирскими перевозками

Публикации за 24.04.17

В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции усилии контроль за пассажирскими перевозками. С сегодняшнего дня и до конца недели в регионе проходит операция «Безопасный автобус», в которой принимают участие сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, подразделений по организации применения административного законодательства и ГИБДД.

В ходе операции полицейские проведут массовые проверки автобусов на предмет законности осуществления деятельности по перевозке пассажиров, технического состояния автобусов и законности внесения изменений в их конструкцию. Кроме того, особое внимание сотрудники УГИБДД уделяют соблюдению правил организованной перевозки групп детей автобусами.

Отметим, что в текущем году на дорогах Зауралья наблюдается резкое увеличение числа ДТП по вине водителей автобусов. В 11 происшествиях три человека погибли и 12 получили травмы. Все аварии произошли на территории областного центра, при этом количество происшествий увеличилось в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Одно из последних резонансных ДТП в Кургане произошло 19 апреля. При повороте направо маршрутный ПАЗ на перекрестке Машиностроителей – Дзержинского совершил наезд на двигавшегося по пешеходному переходу ребенка. Мальчик погиб на месте. Накануне курганцы устроили на этом перекрестке стихийный митинг, не пропуская автобусы, двигавшиеся по этому маршруту.

Курган, Марианна Шведова

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