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Курган

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Публикации за 24.04.17

В Зауралье усилят контроль за пассажирскими перевозками

В Зауралье усилят контроль за пассажирскими перевозками

В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции усилии контроль за пассажирскими перевозками. С сегодняшнего дня и до конца недели в регионе проходит операция «Безопасный автобус», в которой принимают участие сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, подразделений по организации применения административного законодательства и ГИБДД.

В ходе операции полицейские проведут массовые проверки автобусов на предмет законности осуществления деятельности по перевозке пассажиров, технического состояния автобусов и законности внесения изменений в их конструкцию. Кроме того, особое внимание сотрудники УГИБДД уделяют соблюдению правил организованной перевозки групп детей автобусами.

Отметим, что в текущем году на дорогах Зауралья наблюдается резкое увеличение числа ДТП по вине водителей автобусов. В 11 происшествиях три человека погибли и 12 получили травмы. Все аварии произошли на территории областного центра, при этом количество происшествий увеличилось в пять раз по сравнению с прошлым годом.

Одно из последних резонансных ДТП в Кургане произошло 19 апреля. При повороте направо маршрутный ПАЗ на перекрестке Машиностроителей – Дзержинского совершил наезд на двигавшегося по пешеходному переходу ребенка. Мальчик погиб на месте. Накануне курганцы , не пропуская автобусы, двигавшиеся по этому маршруту.

Курган, Марианна Шведова

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