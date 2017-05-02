Сторонники «Единой России» в Зауралье предложили запретить сериал «Женский доктор» / За пропаганду бэби-боксов

Публикации за 02.05.17

сторонники партии «Единая Россия» в Курганской области выступили с инициативой о запрете трансляции на «Домашнем» канале» сериала «Женский доктор». Предложение прозвучало в ходе круглого стола, темой которого стала «Система использования бэби-боксов».

Как сообщают организаторы мероприятия, в работе круглого стола приняли участие депутат ГД РФ VII созыва Василий Шишкоедов, депутаты областной и городской Дум, Уполномоченный при губернаторе Курганской области по правам ребенка Алена Лопатина, представители органов власти, системы социальной профилактики, опеки и попечительства, защиты населения, религиозного сообщества.

Как было отмечено, законопроект о регулировании работы бэби-боксов в Госдуму РФ внесен уже третий раз, что говорит об остроте поднятой проблемы.

Однако Алена Лопатина убеждена, что бэби-боксы не могут решить проблемы отказа матерей от своих детей: «Если женщина скрывала факт своей беременности, то она бы точно не поехала через всю область из дальнего района на перекладных, чтобы опустить своего ребенка в ящик».

Аналогичной точки зрения придерживается и Василий Шишкоедов, который считает, что установка бэби-боксов может, напротив, подтолкнуть мать на то, чтобы она бросила своего ребенка.

Более верным, считают участники обсуждения, было бы воспитание самих матерей. Так, в Курганской области реализуется Программа «Никому не отдам», направленная на профилактику отказа от новорожденных детей, в каждой районной ЦРБ есть кабинеты, в которые направляются женщины оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. Как показывает статистика, в 2012 году по России 5700 матерей отказались от новорожденных, а в 2015 году эта цифра снизилась до 3800. В этот период в стране активно открывались кризисные центры для беременных женщин и матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Подводя итоги «круглого стола», участники единогласно приняли резолюцию за отказ от использования бэби-боксов, так как это нарушает общепризнанные права ребенка и неприемлемо для реализации на территории РФ. Также они выступили с инициативой о запрете трансляции на «Домашнем» канале», целевую аудиторию которого составляют женщины в возрасте от 25 до 45 лет, сериала «Женский доктор». По мнению участников, в телесериале использование бэби-боксов позиционируется как положительное решение отказа от ребенка.

Курган, Марианна Шведова

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