В бэби-бокс в Перми подкинули младенца / Это второй ребенок за последние два месяца

Публикации за 25.05.17

В бэби-боксе Перми обнаружен младенец. В настоящее время медики обследуют ребенка, а правоохранительные органы проверяют, не находится ли он в розыске. Это второй малыш, которого родители оставили в пермском «окне жизни» за последние два месяца.

По словам президента фонда «Колыбель надежды» Елены Котовой, мальчика нашли 25 мая в 3:40 в бэби-боксе МСЧ №9. На первый взгляд ребенок в нормальной состоянии, сейчас его обследуют врачи. Известно, что малыш родился 18 мая, сообщила Котова на странице фонда в соцсети.

Два месяца назад, благодаря этому бэби-боксу удалось спасти другого новорожденного. Младенца подкинули 25 марта. В фонде «Колыбель надежды» уточнили, что родители могут забрать ребенка до того момента, пока органы опеки не подберут ему приемную семью.

Бэби-бокс в Перми оборудован у МСЧ №9 на ул. Братьев Игнатовых. Специально оборудованное окно позволяет матери анонимно оставить младенца, где ничего не угрожает его жизни и здоровью.

Напомним, дискуссия в отношении бэби-боксов развернулась несколько лет назад. При этом большинство чиновников заняли резко отрицательную позицию относительно нововведения. Более того, осенью прошлого года сенатор Елена Мизулина предложила закон о полном запрете в России бэби-боксов. Тем временем, по результатам соцопросов, подавляющее большинство жителей России поддерживает сохранение специально оборудованных мест при роддомах и детских домах для анонимного отказа от ребенка.

На днях уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заступилась за бэби-боксы. По ее словам, «окна жизни» – это шанс сохранить ребенку жизнь и здоровье. «Я считаю, что все, что может сохранить жизнь человеку, и все, что может способствовать минимизации вреда, связанного с тем, когда семья или мама отказывается от своего ребенка, имеет право на существование, – отметила Москалькова. – Бэби-боксы это шанс оставить ребенка живым, не выброшенным, сохранить здоровье и шанс на то, чтобы его кто-то в будущем усыновил».

Пермь, Зоя Осколкова

Пермь. Другие новости 25.05.17

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