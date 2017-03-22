«Это что, бэби-бокс?» – в детской больнице поставили коляску «для отказных детей» (ФОТО)

Публикации за 22.03.17

Екатеринбуржец Кирилл Потапов выложил в своем блоге фото коляски с надписью «для отказных детей», размещенной на входе в одну из детских городских больниц в Юго-Западном микрорайоне.

Фото из блога Кирилла Потапова

Коляска стоит в тамбуре между входными дверями в детской городской больнице №5 на улице Онуфриева. В комментариях к записи горожане недоумевают: «Насколько я знаю, в бэби-боксах должны соблюдаться определенные условия. Но в тамбуре медицинского учреждения очень прохладно, ведь это неотапливаемое помещение».

Как удалось выяснить корреспонденту NDNews.ru, коляска – инвентарь больницы, действительно предназначенный для детей, от которых отказались родители. «К нам в больницу иногда поступают дети-отказники. В этой коляске мы с ними гуляем. Написано «для отказных детей» для персонала. Она часто и в подвале стоит, и здесь, возле входа», – пояснили администраторы больницы.

Напомним, бэби-бокс в Екатеринбурге открылся в марте 2014 года, расположен он на проспекте Ленина, 11а, при храме Святителя Иннокентия. За два года он принял двух малышей – это случилось в первые месяцы после открытия. Маленькие подкидыши были переданы в органы опеки. В 2015 году Свердловская прокуратура проверила законность работы «окна жизни» с привлечением специалистов Минздрава и Роспотребнадзора. По итогам проверки правоохранители не нашли веских поводов для закрытия бэби-бокса.

Сенатор Елена Мизулина год назад внесла в Госдуму проект закона о запрете бэби-боксов. За организацию пункта анонимного приема новорожденных Мизулина предлагала наказывать штрафом до 5 млн руб.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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