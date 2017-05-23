Поворот на 180 градусов? Федеральный омбудсмен вступилась за бэби-боксы

Публикации за 23.05.17

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заступилась за бэби-боксы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что бэби-боксы – это шанс сохранить ребенку жизнь и здоровье, и выступила против их запрета в стране.

«Я считаю, что все, что может сохранить жизнь человеку, и все, что может способствовать минимизации вреда, связанного с тем, когда семья или мама отказывается от своего ребенка, имеет право на существование, – цитирует «Интерфакс» уполномоченного. – Бэби-боксы это шанс оставить ребенка живым, не выброшенным, сохранить здоровье и шанс на то, чтобы его кто-то в будущем усыновил».

Напомним, дискуссия вокруг бэби-боксов развернулась несколько лет назад. При этом большинство чиновников заняли резко отрицательную позицию относительно нововведения. Более того, осенью прошлого года сенатор Елена Мизулина предложила закон о полном запрете в России бэби-боксов. Закон вызвал бурные дискуссии в обществе. Он предполагал внесение изменений в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и в КоАП РФ. Предусматривалась административная ответственность юрлиц за организацию бэби-боксов – штраф от 1 до 5 миллионов рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Правительство РФ рекомендовало Мизулиной «серьезно доработать» ее законопроект, указав на ряд противоречий в документе, которые усложнят правоприменительную практику.

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России запрет бэби-боксов оценили как «неумный» и «несвоевременный». Эксперты, занимающиеся проблемами отказов от детей, также заявили, что к подобной системе надо относиться крайне осторожно и продуманно, и если бэби-боксы могут спасти хотя бы «одну-две жизни» – ее необходимо сохранить.

Однако доводы экспертов не произвели никакого впечатления на чиновников. Более того, в Минздраве приравняли бэби-боксы к террористической угрозе. По мнению замдиректора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения ведомства Олега Филиппова, этому может способствовать обеспечение анонимности и невозможность отслеживания ситуации.

На местах чиновники и околочиновные общественные организации также выступают категорически против распространения практики использования бэби-боксов. Так, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина (пришедшая на этот пост из регионального министерства социального развития) заявила на прошедшем около месяца назад круглом столе, что использование бэби-боксов вступает в противоречие с духом тех документов, которые приняты сегодня в сфере защиты семьи. Представители органов социальной защиты также не видят смысла в нововведении, будучи уверенными, что реализуемые ими профилактические мероприятия решат проблему убийств нежелательных детей без всяких бэби-боксов. А уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова рассказала, что пересмотрела свое отношение к практике использования бэби-боксов: если в начале дискуссии она выступала, скорее, в их поддержку, то теперь не видит в их использовании смысла.

Таким образом, заявление Татьяны Москальковой вступает в противоречие со всей ранее выработанной линией федеральных и региональных властей. При этом омбудсмен слывет вполне лояльным федеральному правительству и не склонным к либерализму деятелем. И столь категоричное высказывание может означать, что «наверху» отношение к этой проблеме, скорее, сочувствующее. В таком случае будет интересно наблюдать, какие доводы будут подбирать на местах, чтобы доказать полезность бэби-боксов столь же однозначно, сколь ранее уверяли в их совершенной вредоносности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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