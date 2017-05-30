В Кургане на заводе произошел взрыв. Погибли два человека

Публикации за 30.05.17

В Кургане на территории арматурного завода на улице Достоевского произошел взрыв. Об этом сообщают жители близлежащих домов. В полиции нам подтвердили факт ЧП, добавив, что обстоятельства происшествия уточняются.

Судя по всему, речь идет о ЗАО «Курганспецарматура», передает корреспондент NDNews. Есть информация, что сразу после взрыва произошел пожар. Пользователи соцсетей сообщают о двух погибших.

Подробности происшествия в УМВД по региону пока не разглашаются, идет проверка.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 30.05.17

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