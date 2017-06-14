Распятый в Шадринске лебедь оказался чучелом

История с распятым на стене заброшенного здания в Шадринске лебедем получила свое продолжение. Полиция уже установила автора устрашающего «шедевра».

Как сообщили сотрудники ОМВД России по городу Шадринску, в ходе проверки было установлено, что распятым оказалась давно умершая птица, точнее, чучело лебедя. Известно, что его изготовил местный житель, увлекающийся коллекционированием чучел животных. Мертвого лебедя, со слов мужчины, он нашел еще около трех лет назад.

К слову, наш источник сообщает, что мужчина распял чучело, чтобы отпугнуть мальчишек, постоянно забирающихся в заброшенный дом.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.06.17

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