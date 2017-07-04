В Зауралье детей в лагерях кормили фальсифицированными продуктами

В Курганской области во время проведения внеплановых выездных проверок в летних лагерях во время оздоровительной кампании Управлением Роспотребнадзора выявлены нарушения в сфере деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством и поставкой пищевых продуктов.

В общей сложности, отмечают в ведомстве, проверено 33 поставщика, у 26 выявлены нарушения обязательных требований в части маркировки, а также сроков годности продуктов. По результатам проверок составлено 23 протокола об административном правонарушении.

По результатам лабораторных исследований установлено несоответствие жирно-кислотного состава жировой фазы сливочного масла, что свидетельствует о фальсификации молочного жира жирами немолочного происхождения.

В частности, нарушения выявлены в работе цеха фасовки масложировой продукции ООО «Ниланс» (г. Курган), ИП Чураков Сергей Леонидович (г. Екатеринбург), ООО «Молпромсервис» (г. Самара), ООО «СбытПродСервис» (г. Челябинск), ИП Клюкин В. В. (г. Челябинск).

В отношении производителей и поставщиков Управлением Роспотребнадзора по Курганской области проводятся мероприятия, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Материалы проверок поставщиков, продукция которых не соответствует требованиям технических регламентов, переданы в правоохранительные органы Курганской области для дальнейшего реагирования.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 04.07.17

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