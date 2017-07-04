В Кузбассе из-за опасной воды из летнего лагеря эвакуировали 358 детей

В Новокузнецком районе Кемеровской области надзорные органы приостановили деятельность оздоровительного лагеря. 358 детей экстренно покинули учреждение и отправились по домам. В пробах питьевой воды нашли опасные для здоровья примеси.

«При проведении внеплановой выездной проверки 19.06.2017 специалисты взяли пробы питьевой холодной воды из скважины, пищеблока. Экспертиза показала, что вода небезопасна для употребления (в воде превышено содержание сероводорода)», – сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Специалисты установили, что в лагере нарушались санитарные нормы, а также не проводились санитарно-противоэпидемиологические мероприятия. Деятельность летнего оздоровительного учреждения прекращена на 30 суток.

Тем временем, в Следственном комитете объявили о начале доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 04.07.17

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