В Кузбассе из нелегального летнего лагеря вывезли 69 детей / Работа учреждения приостановлена

Роспотребнадзор закрыл несанкционированный детский лагерь в городе Таштаголе Кемеровской области. Проверка выявила множественные нарушения. Кроме того, организаторы детского отдыха не уведомили об открытии лагеря надзорные службы.

Специалисты Роспотребнадзора пришли с проверкой в детский лагерь на базе МБУ «Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда». Выяснилось, что в учреждении отсутствует медицинский работник, также у отдыхающих там школьников не было необходимых в таких случаях медицинских документов, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, проверка выявила несоответствия требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Руководство лагеря не смогло предоставить информацию о сроках проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий и акарицидных обработок.

В результате решением Роспотребнадзора деятельность учреждения была приостановлена. Родители забрали из нелегального лагеря 69 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Специалисты надзорной службы помогут законным представителям в правовых вопросах по получению возмещения ущерба.

Подобная история произошла и в Иркутской области. Роспотребнадзор закрыл спортивно-оздоровительный лагерь «Орленок». Карательные меры были применены после того, как четверо детей заразились во время отдыха энтеровирусной инфекцией.

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 20.06.17

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