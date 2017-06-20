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Скандалы и происшествия

В Москве вожатый избил 10-летнего воспитанника лагеря, СКР проводит проверку

В Москве вожатый избил 10-летнего воспитанника лагеря, СКР проводит проверку

Вожатый избил 10-летнего мальчика в детском лагере в Тверском районе Москвы. О насилии над сыном правоохранителям сообщила мать четырехклассника, передает riafan.ru.

Школьник рассказал матери, что его избил вожатый, дома. По словам москвички, вожатый набросился на школьника в помещении Дворца творчества детей и молодежи на Миуссах, где функционирует лагерь дневного пребывания.

Врачи 13-й Детской городской клинической больнице имени Филатова, куда обратилась москвичка с пострадавшим сыном, диагностировали у ребенка ссадины на грудной клетке, ссадины верхней окололопаточной области, ушиб мягких тканей правой поясничной области. Следователи следственного отдела СУ СК РФ по Тверскому району столицы начали проверку по факту инцидента, сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Москва, Ольга Панфилова

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