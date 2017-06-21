Среда, 21 июня 2017, 10:30 мск

российское информационное агентство 18+

Общество

В России хотят ввести лицензирование детских лагерей

В России хотят ввести лицензирование детских лагерей

Министерство образования и науки РФ предложило ввести лицензии для тех, кто занимается организацией детского отдыха. По мнению чиновников, лицензирование поможет избежать трагедий, подобных той, что случилась в прошлом году в Карелии.

А настоящее время контроль в сфере летнего детского отдыха осуществляет Роспотребнадзор. Служба проверяет детские оздоровительные и спортивные лагеря, открывшиеся в летний сезон по всей стране. Найденные инспекторами нарушения организаторы должны устранить, иначе лагерь закроют.

По данным Роспотребнадзора, в этом году более 5 млн детей проведут летние каникулы в 44 тысячах организаций отдыха. В ходе проверок служба обнаружила 8,6 тысяч нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Так накануне были закрыты два лагеря в Кемеровской и Иркутской областях. В Кузбассе организаторы даже не уведомили надзорные органы об открытии учреждения детского отдыха. В Иркутской области спортивно-оздоровительный лагерь прекратил работу после того, как четверо детей заразились во время отдыха энтеровирусной инфекцией.

Минобрнауки подготовило изменения в ряд законов, которые обяжут организации отдыха иметь специальную лицензию, пишут «Известия». К такому решению власти подтолкнула прошлогодняя трагедия в Карелии. В июне 2016 года во время шторма опрокинулись два каноэ с детьми из лагеря «Парк-отель «Сямозеро», в результате чего погибли 14 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.06.17

Семь партий «масона» Андрея Богданова отказались от участия в свердловских выборах. / В Катав-Ивановске рухнула дамба с детьми, четверо пострадали. / Многодетным матерям запретили уходить в отпуск в удобное время.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В Кузбассе из нелегального летнего лагеря вывезли 69 детей

В детских лагерях обнаружили более восьми тысяч нарушений

В Москве вожатый избил 10-летнего воспитанника лагеря, СКР проводит проверку

В Карелии судебные приставы опечатали «лагерь смерти» на Сямозере

В Карелии начался суд над фельдшером, не сообщившей спасателям о звонке тонущих детей

В рубриках

, , , , ,

Общество, все новости

Северо-Запад /

Суровое русское лето: Мурманск засыпало снегом

Крым /

Вандалы будут наказаны – к Симферопольскому рву выслана оперативная группа

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Екатеринбург /

В Камышлове прокурор добился ухода со службы неопытного вице-мэра

Крым /

Ловушка и провокация: крымчан предостерегли от поездок на Украину за биометрическими паспортами

Екатеринбург /

В Невьянском районе нашли боеприпасы времен гражданской войны (ФОТО)
Все новости

Новости партнеров