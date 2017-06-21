В России хотят ввести лицензирование детских лагерей

Министерство образования и науки РФ предложило ввести лицензии для тех, кто занимается организацией детского отдыха. По мнению чиновников, лицензирование поможет избежать трагедий, подобных той, что случилась в прошлом году в Карелии.

А настоящее время контроль в сфере летнего детского отдыха осуществляет Роспотребнадзор. Служба проверяет детские оздоровительные и спортивные лагеря, открывшиеся в летний сезон по всей стране. Найденные инспекторами нарушения организаторы должны устранить, иначе лагерь закроют.

По данным Роспотребнадзора, в этом году более 5 млн детей проведут летние каникулы в 44 тысячах организаций отдыха. В ходе проверок служба обнаружила 8,6 тысяч нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Так накануне были закрыты два лагеря в Кемеровской и Иркутской областях. В Кузбассе организаторы даже не уведомили надзорные органы об открытии учреждения детского отдыха. В Иркутской области спортивно-оздоровительный лагерь прекратил работу после того, как четверо детей заразились во время отдыха энтеровирусной инфекцией.

Минобрнауки подготовило изменения в ряд законов, которые обяжут организации отдыха иметь специальную лицензию, пишут «Известия». К такому решению власти подтолкнула прошлогодняя трагедия в Карелии. В июне 2016 года во время шторма опрокинулись два каноэ с детьми из лагеря «Парк-отель «Сямозеро», в результате чего погибли 14 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.06.17

Семь партий «масона» Андрея Богданова отказались от участия в свердловских выборах. / В Катав-Ивановске рухнула дамба с детьми, четверо пострадали. / Многодетным матерям запретили уходить в отпуск в удобное время. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»