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Публикации за 28.02.17

В Карелии начался суд над фельдшером, не сообщившей спасателям о звонке тонущих детей
фото ntv.ru

В Карелии начался суд над фельдшером, не сообщившей спасателям о звонке тонущих детей

Суоярвский районный суд Карелии сегодня приступил к рассмотрению уголовного дела фельдшера районной больницы Ирины Щербаковой, которая не отреагировала должным образом на звонок тонущих на Сямозере детей.

Напомним, трагедия разразилась 18 июня 2016 года. Дети, отдыхавшие в лагере «Парк-отель «Сямозеро» на лодках попали в шторм на Сямозере в Пряжинском районе Карелии. На трех лодках находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. В шторм лодки перевернулись, утонули 14 детей.

По версии следствия, 18 июня 2016 года Щербакова во время дежурства приняла телефонный звонок от ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут. Фельдшер не отреагировала надлежащим образом на звонок и не передала информацию службам спасения, что не позволило своевременно начать спасательную операцию и привело к гибели детей, сообщает «Интерфакс».

Собственнику и директору лагеря «Парк-отель Сямозеро» Елене Решетовой, координатору (начальнику) лагеря Вадиму Виноградову, инструктору лагеря Валерию Круподерщикову предъявлены обвинения в окончательной редакции по ч.3 ст. 238 и ст.125 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оставление в опасности).

Обвинения в халатности предъявлено главе карельского Роспотребнадзора Анатолию Коваленко. По данным следствия, в 2015 году в региональное управление Роспотребнадзора неоднократно поступала информация о многочисленных нарушениях законности при исполнении законодательства в сфере организации летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, допускаемых руководством ООО «Парк-Отель «Сямозеро».

Лагерь «Парк-отель «Сямозеро» был закрыт.

Петрозаводск, Полина Николаева

Петрозаводск. Другие новости 28.02.17

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