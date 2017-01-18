В Карелии будут судить фельдшера, проигнорировавшего звонок тонущих детей на Сямозере / Медик признала свою вину лишь частично

Публикации за 18.01.17

Следственный комитет по Карелии завершил расследование уголовного дела в отношении фельдшера скорой помощи Ирины Щербаковой, оставившеся без внимания телефонный звонок ребенка – участника водного похода на Сямозере, сообщившего о тонущих детях. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). Медик признала вину частично.

По данным следствия, 18 июня 2016 года в 15:12 на пульт станции скорой медицинской помощи ГУБЗ «Суоярвская ЦРБ» поступил звонок от 12-летнего ребенка, находящегося в акватории Сямозера. На аудиозаписи, изъятой следствием, отчетливо слышно, как испуганным голосом на фоне криков других детей он просил о помощи: «Помогите, мы в Карелии, спасите нас, пожалуйста, мы в озере, тонем». Однако фельдшер грубо перебила ребенка, сообщив, что разговор записывается, а номер телефона будет отправлен полиции. Подросток попытался переспросить «Что-что?», но медик положила трубку.

Как отметили в СКР, Щербакова не только не отреагировала на просьбу о помощи, но и скрыла сам факт поступления звонка, не доложила о нем руководителю и вообще не отразила в журнале регистрации вызовов. Между тем в радиусе 100 км находилось одно из подразделений спасательной службы, которое имело все технические возможности, чтобы выйти в озеро и приступить к спасению детей. По данным Следственного комитета, спасательная операция могла начаться на 18 часов раньше, если бы сигнал поступил вовремя. В итоге к спасению школьников приступили утром следующего дня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню на берегу озера и сообщила сельчанам о произошедшей трагедии.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фельдшера уже утверждение. В ближайшее время дело будет передано в суд. Обвиняемая признает вину лишь частично, считая произошедшее ошибкой.

Напомним, трагедия в Карелии произошла 18 июня. Дети, отдыхавшие в лагере «Парк-отель Сямозеро», отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. В составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, где они перевернулись, в результате погибли 14 детей из Москвы. По факту страшной трагедии СКР возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ – «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее за собой смерть двух или более» лиц и «оставление в опасности».

Петрозаводск, Светлана Петрова

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