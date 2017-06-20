В поисках подростков на Ладоге задействованы водолазы и вертолеты В операции принимают участие более 250 человек

В Карелии на поиски пропавших при катании на лодке на акватории Ладожского озера подростков отправились 258 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Кроме того, задействованы два вертолета Ми-8. Ранее поступила информация о том, что сообщалось, что лодка с пятью школьниками перевернулась в заливе Импилахти. По предварительным данным, двоим из них удалось спастись, судьба троих детей пока неизвестна. Их поиски продолжаются. Временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков срочно выехал на место происшествия.

На месте ЧП работают подразделения ГИМС Питкярантского района, Питкярантского пожарно-спасательного гарнизона, Сортавальского поисково-спасательного отряда и волонтеры. «Дополнительно к месту происшествия выдвинулась оперативная группа ГУ МЧС России по республике Карелия, аэромобильная группировка ГУ МЧС России по республике Карелия, группа отдела полиции по Питкярантскому району», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что к поискам привлекли водолазов. «В состав группировки также входят водолазные группы Специализированной пожарно-спасательной части и Карельской поисково-спасательной службы, которые начнут свою работу в ближайшее время», – сообщили в управлении. Сегодня при поисково-спасательной операции на Ладожском озере МЧС намерено использовать FALCON – глубоководный аппарат для работ в прибрежных водах, рассказал «Республике» глава карельского МЧС Сергей Шугаев. Он также уточнил, что глубина озера на месте ЧП может достигать 40 метров.

Лодка с пятью подростками в возрасте от 15 до 17 лет перевернулась на Ладожском озере вечером 19 июня в районе поселка Импилахти. Причиной происшествия стала непогода. Двоим подросткам удалось спастись самостоятельно, поиски остальных ведут спасатели. Поисковые группы уже обнаружили перевернувшуюся лодку, на которой катались дети.

Официально пропавшими без вести считаются три человека, однако по словам представителя Импилахтинского сельского поселения Жанны Шарец, выжившие подростки сообщили, что один из товарищей утонул. По данным местных СМИ, по словам одноклассников и друзей спасшихся и потерявшихся ребят, их товарищи приехали сюда из Сортавалы, чтобы отдохнуть на Ладоге и отметить день рождения девочки. Ей накануне исполнилось 16.

По их словам, участники событий планировали взять лодки и провести два дня на острове. Поскольку поводом встречи стал день рождения девушки, одноклассники посчитали, что молодые люди могли пить спиртное. В свою очередь представитель органов следствия, работающий на месте ЧП, опроверг информацию об алкогольном опьянении. По его словам, никаких признаков этого у спасшихся детей не было – впрочем, оба находились в шоковом состоянии. По данным следствия, один из двоих спасшихся является организатором водного похода.

Петрозаводск, Иван Гридин

Петрозаводск. Другие новости 19.06.17

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