Спасшиеся в ЧП на Ладоге подростки были трезвы Поиски троих тинейджеров ведут более 260 человек

Выжившие после опрокидывания лодки на Ладожском озере подростки были трезвы, сообщил представитель Сортавальской центрально районной больницы (ЦРБ). «Принимал (подростков – прим. ред.) дежурный доктор, с его слов, ребята были трезвые», – приводит его слова «Интерфакс». Состояние выживших тинейджеров медики оценивают как стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Спастись удалось только двоим. Еще трое подростков, в том числе девушка, которая 18 июня отметила свой 16-й день рождения, считаются пропавшими без вести. Установлено, что днем 19 июня пятеро подростков приехали из города Сортавала в поселок Импилахти Питкярантского района, где один из несовершеннолетних взял у своей родственницы алюминиевую лодку с мотором, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Карелии. После этого подростки отправились на прогулку по акватории залива Импилахти Ладожского озера. Также отмечается, что спасательных жилетов на них не было.

Из-за непогоды лодка опрокинулась, и подростки оказались в воде, двоим из них удалось спастись. Их доставили в Сортавальскую ЦРБ с диагнозом переохлаждение. Карельское управление СКР возбудило уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В свою очередь главный специалист пресс-службы ГУ МЧС по Республике Карелия Алексей Ткачев заявил, что подростки не имели права выходить на лодке с мотором, передает радио «Говорит Москва». «Они обучения не проходили, получается, что они не имели права управлять этим маломерным судном. Несовершеннолетним запрещено управление лодками с моторами», – пояснил он.

Психологи МЧС России работают с родственниками пропавших подростков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Центра экстренной психологической помощи министерства Наталью Лукаш.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Карелии, к проведению поисковых работ привлечено более 260 человек и 55 единиц техники. Погода на месте проведения работ благоприятствует поиску. На базе Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Карелия продолжает работу Межведомственный оперативный штаб. Задействованы вертолеты и водолазы.

Петрозаводск, Иван Гридин

Петрозаводск. Другие новости 20.06.17

Россияне получат в 2018 году второй отпуск – 26 дней отдыха. Минтруд определил выходные и праздники на будущий год. / Прокуратура завела дело на «Вим-Авиа» за массовые задержки рейсов. / В туристическом центре Хельсинки предотвратили теракт. Мишенью должна была стать церковь в скале Темппелиаукио. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»