Виновники гибели 14 детей на Сямозере получили 19 лет колонии на двоих

В Карелии суд вынес приговор директору детского санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия ООО «Парк-Отель «Сямозеро» Елене Решетовой и начальнику лагеря Вадиму Виноградову. Как сообщили в пресс-службе СКР, в зависимости от роли каждого они признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и оставлении в опасности (ч.3 ст.238, ст.125 УК РФ). Также приговор вынесен инструктору лагеря Валерию Круподерщикову, которого признали виновным в оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ).

Установлено, что сотрудники лагеря не организовали надлежащим образом детский отдых в лагере и не обеспечили соответствие услуг, предоставляемых по путевкам детям, требованиям безопасности жизни и здоровья. С 17 по 18 июня 2016 года работники лагеря вывели 47 детей в водный поход в акваторию Сямозера, который совершался на неисправных плавсредствах с превышением грузоподъемности.

Кроме того, дети не были обеспечены спасательными жилетами по размеру. При этом сотрудники лагеря, не обладающие необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики и навыками поведения в экстремальной ситуации, не учли в том числе погодные условия. На озере поднялись высокие волны, из-за чего плавсредства перевернулись и 14 детей утонули. Инструктор же, сопровождавший детей во время похода, не принял должных мер к их спасению и оставил их в опасном для жизни и здоровья состоянии.

В ходе следствия проведены многочисленные осмотры мест происшествий (в том числе акватории Сямозера, островов, побережья, территории лагеря и прилегающих к нему территорий), а также следственные эксперименты на данной местности, большое количество обысков и выемок в различных организациях и учреждениях, по местам жительства и регистрации обвиняемых.

В экспертных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Карелии произведено более 90 судебных экспертиз. В их числе медицинские, танатологические, молекулярно-генетические, химико-токсикологические, психолого-психиатрические, комиссионная водно-транспортная, криминалистическая спасательных жилетов, финансово-бухгалтерская, санитарно-эпидемиологическая и комплексная судебная экспертиза по объёму оказанных услуг. Проанализировано более 1100 нормативных правовых актов, законов и международных актов, которые позволили дать юридическую оценку произошедшему.

По уголовному делу потерпевшими признаны 57 человек, в качестве свидетелей допрошено более 1500 свидетелей, более 500 из которых являются несовершеннолетними. Приговором суда Решетовой и Виноградову назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии общего режима. Круподерщиков приговорён к 8 месяцам лишения свободы.

Петрозаводск, Иван Гридин

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