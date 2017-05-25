Экскурсия отменяется? В Крыму возникли проблемы с организацией детских туров

Публикации за 25.05.17

В Крыму не смогут принимать детские экскурсионные группы: размещать их в гостиницах и пансионатах запрещено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее распоряжение Совета министров РК вышло в феврале, но турфирмы известить забыли. В результате организаторы экскурсий оказались в тупике: на сегодняшний день размещать организованные группы детей можно только в лагерях и детских санаториях – пока только эти учреждения входят в реестр Роспотребнадзора. Но они работают с путевками 14 – 21 день, а размещать группы на одну или несколько ночей им не интересно. К тому же, в санаториях и лагерях жесткий режим питания, а экскурсия предполагает гибкий график.

Плюс ко всему, большинство детских лагерей и санаториев работают только летом, а экскурсионные группы едут круглый год.

В Совмине нашли решение проблемы: отели и пансионаты должны войти в реестр Роспотребнадзора, тогда они смогут принимать экскурсионные группы. Правда, для этого нужно выполнить ряд требований: огородить территорию отеля, установить охрану или видеонаблюдение по периметру, поставить на окна решетки, ввести детское меню. Это довольно затратные мероприятия, а подобные изменения отелям совершенно не нужны, так как могут отпугнуть других туристов, не желающих созерцать крымские красоты через решетку.

«Мы селим детей в нормальные комфортабельные гостиницы. В большинстве из них условия сильно лучше, чем в устаревших лагерях и санаториях, где детей размещают по 15 человек в палате», – цитирует RATA-news директора компании «Крымтурбюро на Москольце» Ирину Полянскую, отмечающую, что отели тоже проходят регулярные проверки на соответствие требованиям безопасности, качества питания, и в Москве и Петербурге, куда, в свою очередь, отправляются на экскурсию дети из Крыма и других городов России, таких ограничений нет.

«Ситуация парадоксальная: мы говорим о развитии детского туризма, а на самом деле создаем новые препятствия на его пути. В дополнение к дороговизне авиабилетов в Крым, пока не отмененному возрастному цензу для туристических автобусов обрубается еще и размещение», – резюмирует Полянская.

Глава Совета регионов Российского союза туриндустрии Ольга Санаева отмечает, что причина кроется в ведомственной путанице: туризм находится в введении Министерства культуры, а детский отдых после трагедии на Сямозере и поспешно принятого нового закона отдали на откуп Минобразования. И это ведомство, не задумываясь, выдвинуло к экскурсионному туризму те же требования, что и к организации оздоровительного отдыха детей.

Между тем, туроператоры не знают, что делать с уже заявленными экскурсиями: например, в начале июня планировался патриотический тур по Крыму школьников Ставрополья, дети из 10 школ несколько месяцев боролись за право отправится в поездку, но, в соответствии с новыми правилами, организовать тур невозможно.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.05.17

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