Пятница, 16 июня 2017, 11:57 мск

российское информационное агентство 18+

Общество

В детских лагерях обнаружили более восьми тысяч нарушений

В детских лагерях обнаружили более восьми тысяч нарушений

Роспотребнадзор продолжает проверки в детских оздоровительных лагерях, открывшихся в летний сезон по всей стране. Служба обнаружила 8,6 тысяч нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

По данным Роспотребнадзора, в этом году более 5 млн детей проведут летние каникулы в 44 тысячах организаций отдыха. «В рамках первой оздоровительной смены свою работу начали 38,9 тысяч учреждений, в которые заехали более 2,7 млн. детей», – сообщается на сайте ведомства.

По итогам проведенных ранее проверок, к сезону не были готовы 290 лагерей, только пять из них не устранили нарушения и не начали работу. 39 учреждений открылись с опозданием.

В общей сложности специалисты Роспотребнадзора нашли 8,6 тысяч нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Чаще всего несоответствие требованием касается организации питания, размещения детей, а также водоснабжения.

Кроме того, в Тульской, Кемеровской областях, Чувашской Республике и в Крыму были выявлены в общей сложности пять несанкционированных оздоровительных организаций, которые не входят в реестр. Выяснилось, они приняли 340 детей на отдых без уведомления органов Роспотребнадзора. В настоящее время работа этих учреждений приостановлена.

Москва, Зоя Осколкова

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