13 летних детских лагерей прекратили свою работу из-за нарушений

Роспотребнадзор подвел итоги работы первой смены детских учреждений летнего отдыха. 13 лагерей приостановили свою деятельность, сообщила глава службы Анна Попова в ходе селекторного совещания.

В рамках первой оздоровительной смены свою работу начали 39 тысяч учреждений детского отдыха, в которые заехали более 2,7 миллиона детей, отметила Попова. По предварительной оценке, выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93% отдохнувших школьников.

В то же время 13 летних оздоровительных учреждений были вынуждены закрыться, так как начали свою работу без должного уведомления надзорных органов и органов местной власти. Домой вернулись 477 детей, отдыхавших в нелегальных лагерях. В Роспотребнадзоре уточнили, что родителям возмещены затраты на отдых.

По результатам проверок, служба выдала более 8,7 тысяч предписаний об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, составлено более 13,8 тысяч протоколов об административном правонарушении. Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 22,3 млн. рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.06.17

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