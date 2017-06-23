Пятница, 23 июня 2017, 19:02 мск

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На Южном Урале из детского лагеря пропали девочки

На Южном Урале из детского лагеря пропали девочки

В Челябинской области разыскивают двух школьниц.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сообщение об исчезновения девочек 12 и 16 лет поступило в дежурную часть от сотрудников детского лагеря Златоуста. Звонившие пояснили, что две подружки 12 и 16 лет, никого не предупредив, вышли за ворота и больше не возвращались.

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Пропавшими оказались воспитанницы детского дома Бакала – Галина Чекулаева и Кристина Плаксина.

Приметы девушек: рост около 158 см. Галина плотного телосложения, волосы светло-русые до плеч. Была одета в серую толстовку, брюки розового цвета, кроссовки темные. Особые приметы: на верхней челюсти отсутствует один зуб-резец.

Младшая девочка среднего телосложения, волосы русые до плеч. Была одета в кофту с полосами черно-белого цвета, брюки черного цвета, кроссовки синего цвета.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении школьниц, просят сообщать в отдел полиции «Горный» ОМВД Златоуста или по телефону «02».

Челябинск, Юлия Димова

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