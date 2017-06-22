На пороге Ревун прокуратура закрыла два детских палаточных лагеря

В Каменском районе прокуратура пресекла незаконную деятельность палаточных детских лагерей, которые обосновались недалеко от деревни Бекленищева на пороге Ревун.

Как передает корреспондент NDNews.ru, здесь разбили палатки две организованные группы. По информации пресс-службы областной прокуратуры, первая приехала из Татарстана. 12 подростков из ДЮСШ № 6 «Бригантина» сопровождали два тренера-педагога. Во втором лагере находились 39 воспитанников детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Тюмени и три тренера. Обе группы прибыли на реку Исеть к порогу Ревун для учебно-тренировочного мероприятия по гребному слалому. Надзорные ведомства выявили в палаточных лагерях массу нарушений санитарно-эпидемиологических требований и других правил.

Во-первых, указывают в прокуратуре, организаторы не предупредили власти Каменского городского округа и подразделение Роспотребнадзора о прибытии детей. Во-вторых, в штате не было медицинского работника, лагеря не были обеспечены водой, не оборудованы туалетом. Кроме того, территория не была обработана от клещей. После возбуждения административных дел и предписаний палаточные лагеря прекратили свою работу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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