Почти половина летних лагерей не прошли проверку Роспотребнадзора

Роспотребнадзор подвел итоги работы летних лагерей в Свердловской области за первую смену. Нарушения санитарного законодательства обнаружили в 48 % мест отдыха. Персонал зачастую не соблюдает требования гигиены, спальни не проветриваются, а администрация пытается экономить на туалетной бумаге.

В летних лагерях Свердловской области с этой недели началась вторая смена. Однако, как показала проверка Роспотребнадзора, в первую смену далеко не все лагеря работали безупречно. Всего нарушения были найдены в 309 лагерях, интересно, что проблемы обнаруживались почти при всех плановых проверках, при внеплановых нарушения нашли в 43 % случаев. Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе ведомства, основные замечания вызвали нарушения правил мытья посуды, использование инвентаря не в соответствии с маркировкой, несоблюдение личной гигиены сотрудниками пищеблока. Предприятия, занимающиеся организацией питания детей, периодически берут на работу сотрудников без документов, персонал пропускает сроки медосмотров. Другие нарушения – несоответствие нормам качества питьевой воды, пищи, смывов; отсутствие москитных сеток для защиты от насекомых на окнах спален, нарушение режима проветривания спальных помещений, недостаточное количество туалетной бумаги и бумажных полотенец в туалетах.

По итогам проверок выдано 101 предписание об устранении нарушений, но исполнено только 27. Составлено 215 административных протоколов. В семи случаях выдано предписание о приостановке реализации продуктов, пять раз санврачи рекомендовали работодателю применить к сотрудникам меры дисциплинарного взыскания.

В свердловском Роспотребнадзоре также добавили, что успели провести 77 проверок организаторов питания – нарушений оказалось 349, общая сумма штрафов составила 164 тысяч рублей. За 40 проверок поставщиков найдено 157 нарушений СанПиН и технических регламентов ТС, наложено 10 штрафов на 93 500 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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