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Курган

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В Зауралье нашлись потерявшиеся школьники. Делом занялся следственный комитет

В Зауралье нашлись потерявшиеся школьники. Делом занялся следственный комитет

Курган, Июль 11 (Новый День, Марианна Шведова) –Каргапольским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Курганской области начата процессуальная проверка по факту исчезновения двух детей в Шатровском районе. Напомним, школьники 9 и 10 лет ушли накануне в лес за грибами, не спросив разрешения у родителей, и пропали.

«После поступления в следственные органы указанного сообщения незамедлительно был организован поиск детей с привлечением сотрудников следственного управления, а также представителей других правоохранительных органов, местной администрации и волонтеров», – рассказали в СКР по региону.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», поиски осуществлялись по пути предполагаемого движения детей, в результате которых местонахождение пропавших было установлено. Ребята нашлись в районе деревни Бединка Шатровского района. Угрозы жизни детей не имеется.

В настоящее время в рамках проверки устанавливаются обстоятельства исчезновения детей. Сообщения по фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних находятся на постоянном контроле в следственном управлении.

Напомним, на поиски детей бросили силы 148 человек, задействовали 21 единицу техники. Также из аэропорта Кольцово в Курганскую область с 9 спасателями Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

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