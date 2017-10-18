Семье погорельцев из Петухово, где погибла девочка, окажут материальную помощь

Губернатор Зауралья сразу после трагического случая в городе Петухово, когда при пожаре в частном доме погибла 7-летняя девочка, поручил срочно собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы решить вопрос об оказании первоочередной материальной помощи. В итоге принято решение выделить семье 100 тысяч рублей из резервного фонда правительства области.

«Главе Петуховского района дано поручение оценить общую сумму ущерба, оказать посильную помощь по восстановлению дома, а пока решить вопрос с выделением временного жилья», – подчеркнул глава региона.

Как сообщают в пресс-службе регионального кабмина, губернатором были даны поручения и членам правительства области. Так, заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов взял под контроль все социальные вопросы помощи семье, в том числе оказание медицинской помощи матери погибшей девочки, а также содействие в восстановлении утраченных в огне документов.

Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве области совместно с уполномоченным при губернаторе по правам ребенка Аленой Лопатиной поставлена задача усилить профилактическую работу по предупреждению гибели детей в пожарах в новом отопительном сезоне.

Напомним, 14 октября в Петухово произошло возгорание частного дома, в котором погибла семилетняя девочка, а ее мать, спасая двух младших детей, получила ожоги третьей степени и была доставлена в больницу Кургана вертолетом санавиации. Во время трагедии отец детей находился на работе в Тюменской области. Сегодня спасенные дети проживают у бабушки в городе Петухово вместе с папой.

Специалисты МЧС проводят расследование причин пожара.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.10.17

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