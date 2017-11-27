Зауралье получит 10 млн рублей на реализацию социальных проектов

Девять социально ориентированных некоммерческих организаций Курганской области стали победителями второго конкурса Президентских грантов. Всего же от региона было подано 30 заявок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам конкурса кекоммерческим организациям регионаудалось привлечь более 10 млн рублей на реализацию своих проектов в сфере туризма, патриотического воспитания, молодежной политики, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта.

Победителями стали: Благотворительный фонд «Поддержки Театрального искусства Курганского государственного театра драмы», региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», Приход Храма в честь Порт-Артурской Иконы Божией Матери города Кургана Курганской Епархии Русской Православной Церкви, Евразийский Центр современного искусства, Ассоциация библиотекарей города Кургана (об их проекте для матерей-одиночек мы писали ранее). Также в числе победителей: областная молодежная общественная организация «XXI ВЕК», Региональная общественная организация «Молодые парламентарии Курганской области», Шадринская городская общественная организация воинов запаса «Феникс», Диабетическое общество Курганской области.

В пресс-службе главы региона напоминают, что в предыдущем конкурсе Президентских грантов было пять победителей от Зауралья, они получили около 9,5 млн рублей.

Со своей стороны правительство Курганской области реализует специальную государственную программу. Из областного бюджета на грантовую поддержку НКО в 2017 году направлено 3,6 млн рублей. Помимо этого, управление по социальной политике Правительства региона консультирует представителей зауральских НКО по участию в конкурсах на получение субсидий различных уровней.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 27.11.17

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