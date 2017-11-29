И снова о птичках. Орнитологи просят курганцев не «спасать» лебедей

Не успели утихнуть страсти по поводу уток в Центральном парке культуры и отдыха в Кургане, которые не спешат улетать в теплые края, зауральцы начали беспокоиться за судьбу лебедей, оставшихся в регионе на зимовку. В департаменте природных ресурсов заявляют: повода для паники нет.

«В холодное время года жителей Курганской области беспокоит судьба зимующих птиц. С наступлением холодов и появлением льда на водоемах в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области поступают сообщения о замерзающих лебедях. Заметив птиц на льду, любители природы утверждают, что без помощи специалистов им не выжить. Но орнитологи предупреждают – не нужно «спасать» лебедей», – рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе департамента.

По информации специалистов, лебеди раньше других птиц прилетают с зимовки, причем часто делают это еще при полном снежном покрове. В Зауралье гнездятся два вида лебедей – шипун и кликун, реже встречаются малый или тундряной лебедь. Осенью же отлет птиц затягивается надолго, и то, что они до сих пор не улетели – вполне обычное явление.

Орнитологи успокаивают «спасителей» лебедей: осенние холода этим птицам не страшны. Подкожные жировые запасы, перья и пух – естественные утеплители, которые помогают переносить низкие температуры и плавать в холодной воде. Птицы, сидящие на льду или на берегу, поджав под себя ноги, не замерзают, они таким образом экономят энергию. При затягивании льдом зеркала воды, птицы перемещаются в центр водоема или в проточные места. Лебеди обязательно улетят самостоятельно, когда для них это станет необходимым, заверяют орнитологи.

Однако в редких случаях птицам нужно помочь. Речь идет о тех пернатых, у которых есть очевидные травмы, например, сломаны или подбиты крылья. В таких ситуациях можно обращаться в спасательные службы. Без необходимости зауральцев просят не вмешиваться в дикую природу.

Курган, Марианна Шведова

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