Подготовка к выборам российского президента стартовала в Курганской области

Организационные вопросы по подготовке к выборам президента РФ, взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с избирательными комиссиями разного уровня обсудили сегодня, 13 декабря, в правительстве Курганской области в ходе расширенного семинара-совещания. В разговоре приняли участие представители областной Избирательной комиссии, федеральных структур, органов исполнительной власти региона, муниципальных образований.

По информации пресс-службы главы региона, лдин из главных вопросов – составление и сверка списков избирателей. Говоря о важности этой работы, первый замгубернатора Виктор Сухнев подчеркнул: «Учет и уточнение сведений об избирателях в Курганской области является одним из основных вопросов по организационному проведению избирательной кампании. Здесь предстоит значительная работа. От этого, в частности, зависит степень участия жителей Зауралья в выборах».

Как рассказала заместитель Председателя Избирательной комиссии области Елена Дружинина, по данным на 1 июля этого года, в регионе проживает более 720 тысяч избирателей. Это число предстоит максимально уточнить: регулярно запрашивать данные с государственных органов, осуществляющих регистрацию граждан по месту жительства и пребывания: миграционной службы, военкоматов, органов ЗАГС и других, а также выявить тех, кто находится за пределами региона, – учится или работает.

Выборы президента страны пройдут 18 марта 2018 года. Как подчеркнула Елена Дружинина, за 45 дней до голосования, то есть с 31 января у граждан, которые в день голосования будут далеко от своего избирательного участка, есть возможность обратиться в любую территориальную избирательную комиссию, Многофункциональный центр или через портал по предоставлению государственных и муниципальных услуг и подать заявление на участие в голосовании по месту пребывания. Ранее это было возможно только по месту жительства.

Участники заседания обсудили весь комплекс организационных вопросов при подготовке к выборам: обеспечение избирательных участков источниками резервного электроснабжения, телефонной связью, организация безопасности всех мест для голосования. В ходе заседания о работе, которую проводят в Кургане и Шадринске, доложили руководители муниципальных рабочих групп по оказанию содействия избирательным комиссиям – глава Кургана Сергей Руденко, а также первый заместитель главы Шадринска Виктор Ермишкин.

Курган. Другие новости 13.12.17

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