Главой Кетовского района избран областной чиновник Владимир Архипов

Главой Кетовского района Курганской области избран чиновник областного правительства Владимир Архипов Сегодня, 17 января, состоялось открытое заседание Кетовской районной Думы, в ходе которого и прошла процедура избрания главы муниципального образования.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, выборы прошли в соответствии с федеральным и региональным законодательством: глава района был избран депутатами районной Думы по результатам конкурса. В составе конкурсной комиссии – представители Правительства области и муниципального образования.

На конкурс вышли три кандидата: заместитель начальника управления по социальной политике правительства области Владимир Архипов, аудитор Контрольно-счетной палаты области Ирина Булдакова, заместитель начальника «Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Курганской области» Сергей Рощупкин.

Комиссия оценила их компетентность 16 января и рекомендовала районной думе рассмотреть все три кандидатуры в качестве кандидатов. В ходе заседания Кетовской районной Думы, в работе которой приняли участие представители муниципальных образований района и общественности, кандидаты представили свои программы социально-экономического развития района. Сегодня, 17 января, состоялась процедура тайного голосования.

За кандидатуру Владимира Архипова проголосовали 13 из 15 депутатов Кетовской районной Думы. Другие кандидаты получили по одному голосу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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