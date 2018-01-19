Главная задача нового главы Кетовского района – превратить район из «спальника» в экономический центр области

Перед избранным на этой неделе новым главой Кетовского района Курганской области Владимиром Архиповым поставили основную задачу – сделать из данной территории мощный экономический центр региона.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, с таким заявлением выступил глава области Алексей Кокорин. Он подчеркнул, что Архипов должен консолидировать все силы муниципального образования для дальнейшего развития.

«Первое, что я бы хотел, чтобы Кетовский район из «спального» превращался в самый экономически развитый район области. Потому что рядом областной центр, идет строительство жилья. Все должно быть законно, все доходы от строительства должны поступать в бюджет района. Это самая основная задача», – отметил Алексей Кокорин.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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