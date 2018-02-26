Главного зауральского налоговика Рыжука взяли под стражу

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Курганской области продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителя регионального управления ФНС России Владимира Рыжука.

По данным пресс-службы СУ СКР по Курганской области, 22 февраля 2018 года следователями регионального следственного управления СКР во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Курганской области высокопоставленный руководитель был задержан в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ. Напоминаем, что к настоящему времени ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (растрата вверенного имущества в крупном размере с использованием служебного положения) и ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере), однако вину он не признал.

В минувшую субботу 24 февраля 2018 года, Курганским городским судом рассмотрено и удовлетворено мотивированное ходатайство следователя об избрании в отношении Владимира Рыжука меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Приведенные доводы следственных органов в своей совокупности дали достаточные основания полагать, что избрание обвиняемому более мягкой меры пресечения, нежели заключение под стражу, в интересах следствия невозможно.

Фото: информационный портал Область 45

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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