Курганский облсуд оставил в силе приговор экс-главе УФНС Рыжуку

Апелляционная коллегия курганского областного суда оставила в силе приговор бывшему главе регионального УФНС Владимиру Рыжуку. Экс-налоговик отправится в колонию строго режима на 8,5 лет.

Напомним, в конце февраля Курганский городской суд признал Рыжука виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, в крупном размере), п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки за общее покровительство и попустительство, в крупном размере).

Рыжук потребовал за бездействие 3 млн рублей у бизнесмена, Владимира Баскаля, который после налоговой проверки был подвергнут имущественным взысканиям на общую сумму более 65 млн рублей.

Кроме того, в 2014-2017 годах Владимир Рыжук систематически ездил в Тюмень на служебных автомобилях «Тойота Хайлендер» и «Ниссан Теана». Машины были заправлены топливом за счет бюджетных средств. Похищенные таким способом горюче-смазочные материалы впоследствии списывались путем подготовки фиктивных путевых листов.

В ходе рассмотрения апелляции Владимир Рыжук в очередной раз заявил, что вину не признает.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 23.04.19

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