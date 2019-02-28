Бывший главный налоговик Зауралья отправится в колонию на 8,5 лет

Бывший начальник регионального УФНС Владимир Рыжук отправится в колонию на 8,5 лет. Кроме того, у него конфискуют имущество на сумму 500 тыс. рублей. Такой приговор сегодня вынес по его делу Курганский городской суд.

Рыжук признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, в крупном размере), п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки за общее покровительство и попустительство, в крупном размере).

Рыжук потребовал за бездействие 3 млн рублей у бизнесмена, Владимира Баскаля, который после налоговой проверки был подвергнут имущественным взысканиям на общую сумму более 65 млн рублей.

«Опасаясь негативных последствий для своей предпринимательской деятельности, а также рассчитывая в дальнейшем на устранение препятствий в ее продолжении, 22 февраля 2017 года в дневное время Баскаль передал Владимиру Рыжуку как руководителю областного Управления ФНС России в качестве взятки часть суммы в размере 500 тыс. рублей. Остальная часть не была передана взяткополучателю в связи с тем, что впоследствии решения налоговых органов Курганской области были признаны судом незаконными и отменены», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Кроме того, в 2014-2017 годах Владимир Рыжук систематически ездил в Тюмень на служебных автомобилях «Тойота Хайлендер» и «Ниссан Теана». Машины были заправлены топливом за счет бюджетных средств. Всего он совершил не менее 183 частных поездок чиновника. В результате чего УФНС России по Курганской области был причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 394 тыс. рублей, что является крупным размером. Похищенные таким способом горюче-смазочные материалы впоследствии списывались путем подготовки фиктивных путевых листов.

Напомним, ранее Рыжук был заместителем руководителя УФНС по Тюменской области, и его семья постоянно проживала в Тюмени.

После предъявления обвинения в совершении особо тяжкого коррупционного преступления в феврале 2018 года высокопоставленный чиновник был заключен под стражу.

Курган, служба информации

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