В Зауралье налоговик катался к семье в Тюмень за бюджетный счет: ущерб десятки тысяч

Шадринский районный суд признал вину экс-главы межрайонной ИФНС России №1 в Шадринске. Налоговика судили за растрату, уточняет прокуратура Курганской области. Выходец из Тюменской области, получив пост в Зауралье, с 2015 по 2017 года каждые выходные ездил в соседний регион к семье на казенной машине. Всего на личные поездки начальника шадринской ИФНС было израсходовано свыше 40 тыс. бюджетных рублей.

«С целью сокрытия совершаемого им хищения и придания своим действиям правомерного вида, экс-глава ИФНС давал подчиненным сотрудникам указания составлять путевые листы при использовании ими личных автомобилей. В этих подложных путевых листах вносились сведения о якобы имевших место в рабочие дни многочисленных служебных поездках», – уточнили в надзорном ведомстве.

Суд приговорил растратчика-налоговика к штрафу в сумме 200 тыс. рублей. Свою вину подсудимый в итоге не признал, но ущерб погасил в полном объеме. Дело было возбуждено по ст. 160 УК РФ (растрата).

В конце 2014 года ИФНС №1 Шадринска возглавил Евгений Астафьев, ранее работавший в ФНС России по Тюменской области. На этот пост его пригласил другой тюменец – Владимир Рыжук, который в 2014 году возглавил региональное управление ФНС Курганской области.

Как сообщал «Новый День», в апреле 2019 года Владимир Рыжук был осужден и отправлен в колонию строго режима за получение взятки в размере 3 млн рублей и за растрату. Что касается растраты, то г-н Рыжук, как и его подчиненный Астафьев, систематически ездил на служебной машине в Тюмень к семье.

Курган, служба информации

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