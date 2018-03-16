Губернатор Кокорин позвал жителей Зауралья на выборы президента

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин призвал зауральцев принять участие в голосовании на выборах президента РФ 18 марта.

Как сообщает губернаторская пресс-служба, в своем обращении глава региона сказал:

«Дорогие зауральцы!

Я уверен, что среди нас нет тех, кто равнодушен к судьбе своей семьи, своих родных и близких, к будущему наших детей.

Мы ценим мир и стабильность, чтим традиции и честно трудимся на благо зауральского края, открыто радеем за развитие и процветание родной Курганской области и страны в целом.

18 марта нам вместе предстоит сделать выбор нашего будущего. Я убежден, что и в этом равнодушных не будет. Выбор президента России – это большая ответственность каждого из нас. Голос каждого должен быть услышан!

Я призываю вас в воскресенье ненадолго отложить домашние дела и прийти на избирательные участки. Чтобы так же – открыто и честно – выбрать нашего президента!»

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 16.03.18

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