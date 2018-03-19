Губернатор Кокорин: явка не так высока – будем проводить анализ, по каким причинам

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поблагодарил зауральцев за участие в выборах президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба руководителя региона.

В своем выступлении на концерте «Россия и Крым – вместе навсегда!» 18 марта глава Зауралья отметил: «Я выражаю огромную благодарность всем, кто проявил свою позицию, выполнил свой гражданский долг и проголосовал за нашего президента».

Комментируя предварительные итоги проведения голосования в регионе, глава Зауралья также подчеркнул: «Избирательные участки закрылись. Явка не так высока. Будем смотреть процент, как проголосовали за того или иного кандидата. Зауральцы сделали свой выбор. В некоторых муниципальных образованиях, на ряде избирательных участков явка была свыше 70%. Есть традиционно некоторые избирательные участки, на которых явка не так высока. Мы будем проводить анализ, по каким причинам. Если брать по предварительным итогам на 18 часов, то мы идем где-то в центре среди всех субъектов Российской Федерации. Я считаю, что это неплохой показатель».

Напомним, что по предварительным данным, общая явка на выборах Президента России в Курганской области на 18:00 часов составила 57,01%.

Наиболее высокие показатели явки в Шадринском районе (66%), Щучанском (60,29%), Шатровском (65,48%), Частоозерском (75,91%), Мокроусовском (66,42%), Варгашинском (65,24%), Альменевском (62,97%), Белозерском (62,22%), Каргапольском (64%), Куртамышском (60,73%), Сафакулевском (63,13%), Далматовском (62,51%), Звериноголовском (61,42%), Мишкинском (61,89%), Половинском (61,49%).

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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