Более 17 тысяч жителей Зауралья остались без электричества

Ночью 19 марта 2018 года в Курганской области из-за шквального ветра и сильных снегопадов начались отключения электроэнергии. Для борьбы с последствиями стихии был создан оперативный штаб.

По информации курганских энергетиков, на ликвидацию нарушений направлено 42 аварийно-восстановительные бригады (127 человек), задействовано 50 единиц техники. В готовность приведены 16 передвижных дизель-генераторов, определены точки подключения социально значимых объектов.

По данным на 08:00 часов 19 марта в Курганской области отключены 44 воздушные линии 10 кВ. Без электроэнергии находятся 17 615 человек. Часть потребителей запитана по резервным схемам. Энергетики принимают все необходимые меры, чтобы максимально оперативно восстановить электроснабжение потребителей.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 19.03.18

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