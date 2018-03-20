Зауральские энергетики восстановили электроснабжение в области

В Курганской области возобновлено электроснабжение в муниципальных образованиях, пострадавших 19 марта от ураганного ветра и метели.

По данным пресс-службы курганского губернатора, отключения электричества произошли в Далматовском, Каргапольском, Шадринском, Шатровском, Белозерском, Лебяжьевском, Притобольном, Кетовском, Щучанском районе и в городе Кургане.

Как сообщил заместитель губернатора – директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов электроснабжение было восстановлено еще вчера, в 19:07. В настоящий момент во все населенные пункты вновь подается электричество.

3.Жительница Кургана пойдет под суд за убийство своего гостя

Курган (Новый День, служба информации РИА «Новый День») – Следственными органами СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы города Кургана, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщат пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в конце декабря 2017 года обвиняемая пригласила в гости знакомого мужчину, с которым стала распивать спиртное. Однако, когда гость ответил отказом на ее просьбу уйти и лег на диван, она взяла кухонный нож и нанесла им множественные удары по телу потерпевшего, от которых последний скончался на месте происшествия. Позднее, осознав произошедшее, обвиняемая вызвала сотрудников скорой помощи и написала явку с повинной.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности. На период следствия обвиняемой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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