Около 10 тысяч зауральцев вышли на митинг в память о жертвах пожара в Кемерове

В день общероссийского траура по жертвам в торгово-развлекательном центре Кемерова около 10 тысяч неравнодушных курганцев собрались в Детском парке областного центра около скульптуры «Детство», чтобы принять участие в траурной акции «Час тишины».

Как сообщает пресс-служба главы региона, люди пришли целыми семьями, даже с маленькими детьми. Они принесли цветы, свечи, белые шары, мягкие игрушки, которые положили к основанию скульптуры. Среди тех, кто пришел почтить память погибших, – члены Правительства области, Администрации Кургана.

Состоялся памятный молебен, на котором прозвучали имена тех, кто не вернулся домой после этой ужасной трагедии. В завершение белые шары как символ душ ушедших навсегда детей взлетели в небо.

Такие же памятные акции прошли и в других российских городах. В частности, в Шадринске на памятную акцию, которая состоялась сегодня, собрались около трех тысяч горожан. А накануне, 27 марта, курганцы возложили цветы и поставили свечи в Городском саду областного центра около скульптуры «Родители».

Отметим, что президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в пожаре, который произошел 25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» и унес жизни 64 человек.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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