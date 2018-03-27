В Югре задержаны высокопоставленные полицейские

Следственный комитет ХМАО официально подтвердил задержание начальника ОМВД Нефтеюганска Николая Плаксина и сотрудника окружного полицейского Главка. Правоохранителей подозревают в получении взятки в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Расследование проводило управление ФСБ по Тюменской области. Согласно материалам дела, подозреваемые в течение двух лет – 2016 и 2017 – получали от жителя Нефтеюганска взятки в виде денег, имущества, а также услуг имущественного характера. В обмен коммерсант получал возможность нелегально торговать алкоголем, не отвечающим требованиям безопасности.

В деле также есть эпизоды «других незаконных действий». Отметим, второй фигурант дела – начальник отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов и органами местного самоуправления УМВД ХМАО. Согласно официальному сайту Главка, этот пост занимал Роман Недыба. Силовики провели обыски в квартирах и кабинетах фигурантов. Мера пресечения для подозреваемых пока не избрана.

На сайте окружного управления МВД ХМАО опубликован официальный комментарии по уголовному делу. В ведомстве сообщили, что проведут свою проверку и, если все факты подтвердятся, силовики будут уволены.

Нефтеюганск, служба информации

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