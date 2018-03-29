В Югре взяты под стражу двое высокопоставленных полицейских

В Югре заключены под стражу два полицейских, которых подозревают в крышевании нелегального алкогольного бизнеса. Речь идет о главе отделения полиции Нефтеюганска Николае Плаксине и начальнике отдела окружного управления МВД Югры Романе Недыба. Им предъявлены обвинения по статье «Получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее в управлении МВД ХМАО отмечали, что в отношении полицейских идет проверка. Пока вина их не будет доказана в рамках этой проверки, из полиции их не уволят. Проверка еще не окончена.

Уголовным делом занимается отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Югре. Согласно материалам, в течение двух лет, 2016 и 2017 годов, полицейские крышевали бизнес предпринимателя Нефтеюганска по продаже нелегального алкоголя. В обмен они получали деньги и услуги. Следователи особо подчеркивают, что алкоголь не отвечал требованиям безопасности.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 28.03.18

Югорский хоккейный клуб смирился с исключением из КХЛ. / Резкое похолодание, метель и гололед. В Тюмени объявлено штормовое предупреждение. / Югре запретили отдавать мусорки под контроль госкомпании. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»