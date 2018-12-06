В Югре будут судить этническую банду бутлегеров, торговавших сивухой

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы бутлегеров, состоявшей из семи уроженцев средней Азии.

Банда занималась незаконным сбытом контрафактного алкоголя на территории Нефтеюганска. Организатором процесса был Арифджон Худаяров, он вовлек в преступный бизнес своих земляков – знакомых и родственников. Контрафактный алкоголь складировался в двух помещениях в Нефтеюганском районе, откуда поставлялся в 22 магазина, принадлежащие обвиняемым.

«Ни один из этих магазинов не имел лицензию на право реализации алкогольной продукции. В период следственных действий, проведенных совместно с полицией, со складов и магазинов было изъято около 30 тыс. бутылок контрафактного алкоголя на сумму более 2 млн рублей. По результатам химических экспертиз установлено, что продукция содержит сивушные масла, технические примеси и метанол», – сообщили в СКР.

Всего в ходе следствия было проведено более 20 экспертиз, в числе которых технико-криминалистические, финансовые, а также пищевые. Во время обысков обнаружена тетрадь, где велась «общая касса» – фиксировались расход на приобретение алкоголя, доход от сбыта, распределение денег.

Во время допросов члены организованной группы рассказали о том, у Худаярова имеются связи в правоохранительных органах, благодаря которым сбыт контрафакта продолжался почти два года. Полиция не привлекала бутлегеров к ответственности, не изымала у них алкоголь. Причастность сотрудников правоохранительных органов к крышеванию преступного бизнеса была установлена.

В конце марта стало известно о задержании главы отделения полиции Нефтеюганска Николая Плаксина и начальника отдела окружного управления МВД Югры Романа Недыбы. Были возбуждены уголовные дела, расследование которых в настоящее время продолжается.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 06.12.18

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