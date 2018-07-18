Полпред Цуканов устроил смотрины губернатору Кокорину: о результатах доложит президенту Путину

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов продолжает знакомиться с недавно вверенными на его попечение территориями УрФО. На этот раз полпред прибыл в, пожалуй, самый экономически проблемный регион округа – Курганскую область.

Здесь Николай Цуканов с губернатором Алексеем Кокориным успел побывать на крупнейшем в стране предприятия по производству строительных конструкций – заводе «Курганстальмост», где полпреду рассказали, что завод принял участие в строительстве Керченского моста и поставил для знаменитой стройки 22 тысячи тонн металлоконструкций. Кроме того, «Курганстальмост» участвовал в строительстве девяти из одиннадцати стадионов, на которых проходил Чемпионат мира по футболу – 2018.

Затем президентский представитель отправился в пригород Кургана – поселок Заозерный, где осмотрел местную поликлинику, пообщался с персоналом учреждения и пациентами. В итоге полпред отметил, что, несмотря на ограниченность финансовых ресурсов, процесс оказания медицинской помощи граждан в Курганской области организован грамотно. «Всё, что делается, делается с пониманием. Порядок в здании поликлиники и то, как оно выглядит – это 70% успеха. Еще 30% – это вопросы организации», – уверен Цуканов.

Следующим пунктом в программе визита стал Курганский машиностроительный завод, который производит знаменитые зауральские БМП. Гостям продемонстрировали сборочно-сдаточное производство, где ведется конвейерная сборка боевых машин пехоты БМП-3, десантных бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка». Технику изготавливают в рамках выполнения гособоронзаказа.

В завершение поездки Николай Цуканов и Алексей Кокорин провели рабочую встречу, на которой обсудили проблему высоких тарифов на электроэнергию для хозяйствующих субъектов в Курганской области. По словам губернатора, высокие тарифы мешают привлекать в регион инвесторов. Полпред пообещал изучить проблему и поднять вопрос на уровне федерального правительства.

Также в ходе рабочей встречи полпред отметил, что сегодня он успел ознакомиться с частью городских и региональных проблем. Таким образом, Николай Цуканов провел предварительное знакомство с промышленным потенциалом Зауралья, с его социалкой и экономическими перспективами.

«Безусловно, Николай Цуканов прибыл в регион для того, чтобы максимально широко ознакомиться с ситуацией на данной, довольно проблемной, территории. Ознакомиться и понять – как можно помочь Курганской области в дальнейшем развитии. Проблемы здесь действительно есть, и участие полпреда может многое решить. Здесь он может задействовать свои лоббисткие возможности в вопросах госзаказов. Неслучайно он побывал на двух крупнейших предприятиях области, которые как раз эти госзаказы выполняют. Кроме того, полпред может помочь в вопросах привлечения инвесторов в регион в рамках частно-государственного партнерства. Он уже изучил соответствующий опыт в Свердловской, Тюменской, Челябинских областях, где такие проекты успешно реализуются и, естественно, необходимо отладить эту работу и в Курганской области, чтобы она не отставала от соседей по округу. У Зауралья в этом вопросе большие перспективы, но мало достижений. Думаю, что результаты этой инспекции мы увидим уже скоро – полпред – человек быстрых решений и больших связей», – прокомментировал цукановский визит в Зауралье глава Уральского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Причем, по мнению эксперта, впечатления полпреда от региона будут переданы «на самый верх» непосредственному руководству – главе государства Владимиру Путину. Так что фактически Николай Цуканов устроил смотрины главе области Алексею Кокорину, легислатура которого завершается уже осенью 2019 года.

«Разумеется, эта тема в ходе визита витала над всеми участниками процесса. Сама кампания еще не стартовала, и пока кроме Кокорина других кандидатур практически не просматривается, но многим уже сейчас в этом вопросе хотелось бы большей ясности», – отмечает Гагарин.

Между тем местные аналитики все-таки называют (помимо Кокорина) одного возможного претендента на кресло курганского губернатора – это основатель мясокомбината «Велес», депутат Госдумы Александр Ильтяков. Напомним, Ильтяков ворвался в курганскую политику в 2011 году после того как на межрегиональной конференции «Единой России» поблагодарил Владимира Путина за его президентство, благодаря чему «чиновники повернулись лицом к бизнесу». Коммерсант подробно рассказал Путину о создании «Велеса» и удостоился президентской похвалы за инициативность и успехи в работе. Так что уже вскоре Ильтяков был избран в Госдуму и стал одним из самых узнаваемых курганских политиков.

С точки зрения Анатолия Гагарина, имя Александра Ильтякова действительно достаточно часто мелькает в медийной повестке, но эксперт не исключает, что депутата используют «втемную».

«Александр Ильтяков человек интересный, инициативный, яркий, но о губернаторских амбициях вроде бы пока публично не заявлял. Я не исключаю, что есть интересанты, которые, возможно, как бы из-за кулис подталкивают Ильтякова в этом направлении. Впрочем, в этом регионе есть еще несколько фигур из политики и бизнеса, которых можно было бы представить в роли кандидатов в губернаторы», – предполагает Анатолий Гагарин.

Екатеринбург, Святослав Булгарин

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