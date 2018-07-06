Новый полпред в УрФО впервые приехал в Тюмень и сразу узнал о миллиардных тратах

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов в пятницу, 6 июля, прибыл в Тюмень и встретился с руководством Тюменской области. Это первый визит Цуканова в столицу Западной Сибири с момента назначения на должность.

На железнодорожном вокзале Цуканова встречали врио губернатора Тюменской области Александр Моор, вице-губернатор Сергей Сарычев, директор Свердловской железной дороги Алексей Миронов, члены правительства региона, а также силовики – начальник областного УМВД Юрий Алтынов и руководитель РУ ФСБ Игорь Кочнев.

Цуканову продемонстрировали новые комфортабельные вагоны, которые «Свердловская пригородная компания» закупила для сообщения между Тюменью и Тобольском. Четыре из них несут на себе бренд «Императорского маршрута», еще два – VisitTyumen. Всего СПК закупила восемь вагонов, потратив на это миллиард рублей, сообщил полпреду Алексей Миронов.

На железнодорожном вокзале Цуканов осмотрел стройплощадку нового крытого надземного перехода, который позволит пассажирам безопасно добираться до платформ. Специально для прессы устроили показательное бурение для первой сваи. При этом из дырявого бензобака установки текла жидкость, сильно пахнущая соляркой. К счастью, никаких ЧП не произошло, а высокие гости и вовсе не обратили внимание на запах топлива.

После вокзала Николай Цуканов посетил микрорайон «Ямальский-2», где осмотрел новую школу на 1200 мест. Полпред отметил, что такой школе можно только завидовать. Из «Ямальского» представитель президента отправился на стройку транспортной развязки четвёртой очереди обхода Тюмени. Развязка должна замкнуть объездную дорогу, которая позволит транзитному транспорту не заезжать в город. Последним пунктом визита полпреда стал Антипинский НПЗ.

Во второй половине дня в пятницу, 6 июля, Николай Цуканов проведёт совещание в правительстве Тюменской области.

Тюмень, служба информации

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