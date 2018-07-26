Полпред президента Цуканов прибыл в Сургут

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов прибыл в четверг, 26 июля, в Сургут (ХМАО). Завтра, 27 июля, он поедет на Ямал. Николай Цуканов в Югре посетит центр политехнического обучения «Сургутнефтегаза», региональное диспетчерское управление энергосистемы Тюменской области, Югры и Ямала и ознакомится с программой переселения ветхого и аварийного жилья. Кроме того, у полпреда запланировано совещание по социально-экономическому развитию округа с губернатором Натальей Комаровой, рассказали в пресс-службе главы Югры. Планируется также встреча с представителями силовых структур.

Николай Цуканов 6 июля 2018 года посетил Тюмень. Там он осмотрел железнодорожный вокзал, строящуюся дорогу и микрорайон «Ямальский-2». Он также сделал заявление о том, что полпредство будет участвовать в переговорах по программе «Сотрудничество». По его словам, у регионов нет единого мнения о проектах этой программы «тюменской матрёшки».

Сургут, служба информации

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